В Чехии рассказали, как долго Россия будет представлять угрозу Европе Глава МИД Чехии: Россия будет угрозой для Европы в течение 10 лет

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Ян Липавский

Россия будет представлять угрозу для Европы в течение десятилетия, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский на конференции по безопасности GLOBSEC. Он добавил, что Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций, по его мнению, приближается к «более выгодной позиции». Трансляция конференции велась на ее YouTube-канале.

Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу Европе в течение десятилетия, — сказал Липавский.

Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека сегодня допустил войну между Россией и НАТО в будущем. По его мнению, РФ находится «на траектории конфликта с Альянсом». Военный также напомнил, что его страна — член НАТО и имеет обязательство присоединиться к боевым действиям.

Ранее представитель Минобороны Чехии Ян Иреш заявил, что ведомство в своих стратегических документах впервые назовет Россию и Китай угрозами своей национальной безопасности. Ранее документы включали лишь размытые формулировки, например «определенные государства».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лидеры стран ЕС обладают плохой памятью, раз забыли про события восьмидесятилетней давности, когда более миллиона советских граждан отдали свои жизни, чтобы освободить Польшу, Чехию и другие европейские страны от фашизма в годы Второй мировой войны. Медведев пообещал, что российские войска искоренят «отвратительный бандеровский неонацизм» в Европе, как когда-то это сделал СССР.