Чехия рассмотрела в России угрозу национальной безопасности Чешское радио: власти намерены признать Россию и Китай угрозами национальной безопасности

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Чехия в своих стратегических документах впервые назовет Россию и Китай угрозами своей национальной безопасности. Ранее документы включали лишь размытые формулировки, например, «определенные государства». Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника Минобороны Яна Иреша.

До сих пор «Стратегия безопасности» и «Стратегия обороны», два основных документа чешской политики безопасности и обороны, включали формулировки общего характера, такие, как «определенные государства» или «нестабильность и региональные конфликты в Евро-Атлантическом регионе». Теперь Чехия в своих стратегических документах впервые назовет Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники Минобороны и МИД работают над документами, определяющими позиции, амбиции и планы страны в области безопасности и оборонной политики. В обоих документах будут четко указаны источники самых больших угроз Чехии. Помимо терроризма, таковыми назовут Россию и Китай.

В дальнейшем чешские власти планируют обновить и другие государственные документы, в том числе «Долгосрочную перспективу обороны» и «Концепцию строительства чешской армии». Радио отмечает, что данные документы в текущей редакции устарели, в них неконкретно упоминаются «некоторые государства, которые стремятся пересмотреть существующий международный порядок» и ничего не сказано об угрозе безопасности стране конкретно со стороны России.

Ранее бывший журналист Fox News и ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией, поскольку обе державы представляют угрозу для Белого дома. Моррис указал, что такое поведение характерно для стран, теряющих власть, и подчеркнул, что США быстро теряют свое влияние.