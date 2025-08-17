Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 15:34

В центре Киева произошла стрельба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В центре Киева днем 17 августа произошла стрельба, передает украинское издание «Страна.ua». Выстрелы раздались в районе Почтовой площади. Очевидцы также сообщили, что заметили автомобильную погоню.

По некоторым данным, в украинской столице проходят съемки фильма. Отмечается, что боевик выйдет на экраны в ноябре этого года. Другие подробности о произошедшем не приводятся. На опубликованных видео в соцсетях можно заметить, что автомобили устроили погоню на оживленной трассе.

Ранее в городе Измаиле Одесской области 45-летний мужчина открыл стрельбу по полицейским во время проверки документов. В перестрелке два правоохранителя получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Одного из пострадавших патрульных спасти не удалось. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.

До этого в селе Софиевская Борщаговка под Киевом местный житель открыл стрельбу по прохожим. Несколько человек погибли, однако точное число жертв не сообщалось. Стрелок сам сдался полиции. По какой причине мужчина пошел на преступление, неизвестно.

стрельбы
Украина
Киев
происшествия
