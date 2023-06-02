У Запада иссякают запасы оружия для передачи Киеву Уоллес: у стран Запада заканчивается оружие для передачи Украине

Фото: US Marines/via Global Look Press

У западных стран заканчиваются запасы оружия для отправки Украине, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Washington Post. По его словам, союзникам приходится закупать больше вооружений для передачи Киеву, поскольку не могут предоставить их из национальных запасов.

Мы все видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оружие, — сказал Уоллес.

Обозреватель испанского портала Rebelión Пабло Хофре Леаль заявил, что Украина расплачивается за поставляемое Западом оружие кровавой бойней. Такой подход он назвал «кровавой стратегией» стран НАТО.

Леаль считает, что «крестные отцы киевского правительства» не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, поскольку гибнут не их граждане. Журналист также отметил, что решение Альянса об обучении ультранационалистически настроенных солдат с Украины дополняет «картину смерти, коррупции и торговли оружием».

Ранее газета El País сообщила, что в НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. По информации издания, они будут включать в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.