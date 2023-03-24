В Британии рассказали, почему Нетаньяху не смог вылететь в Лондон Telegraph: израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден задержать визит в Великобританию, поскольку ни один пилот не согласился доставить его в Лондон, сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источник. По его данным, отказы последовали на фоне массовых акций протеста в Израиле.

Издание напомнило, что жители страны протестуют против политики Нетаньяху и запланированной им реформы судебной системы Израиля.

Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию, — цитирует издание своего собеседника.

Издание отмечает, что аналогичный демарш пилотов случился в марте. Тогда премьера отказывались доставить в Рим.

Нетаньяху должен был вылететь в Лондон 23 марта, где на следующий день у него намечались переговоры с британским коллегой Риши Сунаком. Остались ли в силе визит премьера в Лондон и все намеченные встречи, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уже более двух месяцев сотни тысяч израильтян участвуют в еженедельных демонстрациях и забастовках против изменений в судебной системе, которые правительство рассматривает как реформы, а его оппоненты — как переворот. Волнения на улицах возглавляют светские либералы, которые опасаются, что правительство ведет нацию к религиозной националистической политике.