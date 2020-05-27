В Болгарии с 1 июня откроются кафе и рестораны

https://static.news.ru/photo/623663fc-9ff8-11ea-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило с 1 июня открыть рестораны, бары, кафе, детские и спортивные центры, работа которых была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Будет разрешена работа закрытых помещений ресторанов и других заведений общественного питания, а также детских и спортивных центров, развлекательных комплексов, игровых залов, расположенных в том числе в торговых центрах, а также баров, — сообщает болгарская газета «Труд» со ссылкой на главу Минздрава Кирила Ананиева.

Уточняется, что дискотеки и ночные клубы в стране будут по-прежнему закрыты.

С 26 мая в Болгарии разрешили проводить культурно-развлекательные мероприятия в помещениях при условии заполняемости в 30% от общей вместимости. На открытом пространстве заполняемость должна составлять не более 50%. Обязательным остаётся соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.

Как писал NEWS.ru, власти Кубы не намерены вводить обязательный карантин для въезжающих в страну туристов. Советник по туризму посольства республики в РФ Хуан-Карлос Эскалона пока не назвал дату открытия сезона, но отметил, что Куба к приёму туристов уже готова. В первую очередь откроются курорты на острове Кайо-Коко, так как это наиболее безопасные места. Сотрудник посольства также сообщил, что во всех кубинских отелях имеются медпункты, туристам будут измерять температуру каждый день во время завтрака и ужина. Анимация в отелях сохранится, но в другом формате — массовые мероприятия станут более камерными, рассчитанными на небольшое количество людей.