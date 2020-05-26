Куба не будет вводить обязательный карантин для туристов

https://static.news.ru/photo/d5617b96-9f5d-11ea-87ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look Press

Власти Кубы не намерены вводить обязательный карантин для въезжающих в страну туристов. Советник по туризму посольства республики в РФ Хуан-Карлос Эскалона пока не назвал дату открытия сезона, но отметил, что Куба к приёму туристов уже готова.

Мы не будем держать людей 15 дней на карантине, это исключено. В первую очередь для зарубежных туристов откроются курорты на острове Кайо-Коко, так как это наиболее безопасные места, — цитирует «Интерфакс» Эскалона.

Он добавил, что на Кубе осталось всего 223 больных коронавирусом, всего в стране было зафиксировано чуть больше тысячи случаев заражения. Сотрудник посольства также сообщил, что во всех кубинских отелях имеются медпункты, туристам будут измерять температуру каждый день во время завтрака и ужина. Анимация в отелях сохранится, но в другом формате — массовые мероприятия станут более камерными, рассчитанными на небольшое количество людей.

Я считаю, что осенью туризм уже точно запустится, — подчеркнул Эскалона.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о намерениях российского правительства по вопросу смягчения режима самоизоляции. Власти начнут поэтапно снимать сдерживающие меры со сферы внутреннего туризма. Рекомендации о выходе туротрасли будут опубликованы до 1 июня 2020 года. Однако ограничения на поездки за рубеж продолжат действовать. Ранее генсекретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили сообщил об убытках в сфере. По его данным, они составили $450 млрд. Согласно прогнозу эксперта, турпоток во всём мире может снизиться на треть.