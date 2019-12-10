https://static.news.ru/photo/d847590c-1b28-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Контртеррористическая полиция Великобритании открыла населению доступ к онлайн-тренингу по вопросам противодействия терроризму. Ранее ACT Awareness eLearning package был доступен только тем, кто работает в многолюдных местах, таких как торговые и развлекательные центры.

Правоохранители заявили, что тренинг поможет людям узнать, как распознать признаки подозрительного поведения и понять, что делать в случае нештатной ситуации, сказано в пресс-релизе.

Since we launched ACT Awareness e-Learning to the public this morning, more than 5000 people have registered.



Join them in helping to keep our country safe from terrorism. Sign up here — Counter Terrorism Policing UK (@TerrorismPolice) December 9, 2019

Как отмечается, решение предоставить общественности доступ к семи обучающим модулям, которые можно пройти за 45 минут, не является ответом на теракт в Лондоне, произошедший в конце ноября. Буквально за несколько часов для прохождения тренинга зарегистрировались более пяти тысяч человек.

NEWS.ru писал, что 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан начал наносить пешеходам ножевые ранения. В результате погибли 25-летний Джек Меррит и 23-летняя Саския Джонс, ещё три человека были ранены. Нападавшего ликвидировала полиция.