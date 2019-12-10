https://static.news.ru/photo/d847590c-1b28-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpgФото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
Контртеррористическая полиция Великобритании открыла населению доступ к онлайн-тренингу по вопросам противодействия терроризму. Ранее ACT Awareness eLearning package был доступен только тем, кто работает в многолюдных местах, таких как торговые и развлекательные центры.
Правоохранители заявили, что тренинг поможет людям узнать, как распознать признаки подозрительного поведения и понять, что делать в случае нештатной ситуации, сказано в пресс-релизе.
Since we launched ACT Awareness e-Learning to the public this morning, more than 5000 people have registered.
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Как отмечается, решение предоставить общественности доступ к семи обучающим модулям, которые можно пройти за 45 минут, не является ответом на теракт в Лондоне, произошедший в конце ноября. Буквально за несколько часов для прохождения тренинга зарегистрировались более пяти тысяч человек.