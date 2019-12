Правоохранители заявили, что тренинг поможет людям узнать, как распознать признаки подозрительного поведения и понять, что делать в случае нештатной ситуации, сказано в пресс-релизе.

Since we launched ACT Awareness e-Learning to the public this morning, more than 5000 people have registered.



Join them in helping to keep our country safe from terrorism. Sign up here