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В службе безопасности Украины считают, что сотрудники ФСБ России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море и заставляют их давать ложные показания о нелегальном вылове рыбы.

В ведомстве припомнили, что в прошлом году два украинца были задержаны недалеко от Бердянска и доставлены в Ейск, где их допросили и якобы с помощью угроз вынудили сознаться в браконьерстве....