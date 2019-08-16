Церемония отставки министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен прошла в Берлине. С ноября она займёт пост главы Еврокомиссии в Брюсселе.
По просьбе Урсулы фон дер Ляйен музыкальным фоном на церемонии стала песня Scorpions «Wind of change», рок-баллада, посвященная перестройке в СССР и окончанию Холодной войны.
На мероприятии присутствовала канцлер германии Ангела Меркель, передаёт телеканал «
Как писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Её министерский пост займёт Аннегрет Крамп-Карренбауэр.