Урсула фон дер Ляйен назвала страну, которая угрожает мировому порядку

Проведение военной спецоперации на Украине и в целом «поведение» России является угрозой для действующего мирового порядка, заявила после переговоров с премьер-министром Японии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также отметила, что ситуацию обостряет «тревожный пакт» Москвы с Пекином, пишет Interfax.

Россия является сегодня самой прямой угрозой мировому порядку из-за варварской войны против Украины и её тревожного пакта с Китаем, — заявила Ляйен журналистам

По словам главы Еврокомиссии, Китай обязан встать на сторону ЕС в контексте ситуации на Украине. Она также отметила, что РФ призывает к очень произвольным международным отношениям.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мы хотим взять на себя больше ответственности в регионе, столь важном для нашего процветания, — сказала глава ЕК.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли 12 мая с визитом в Токио для участия в регулярном саммите Евросоюз-Япония.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым. Мацуно отметил, что к ухудшению российско-японских отношений привела спецоперация на Украине.