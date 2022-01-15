Украинским военным выдадут оружие на «непредсказуемый случай»

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Королева Великобритании Елизавета II в личном разговоре с принцем Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в США, сказала, что теперь он больше не будет носить звание «Его Королевское Высочество», сообщает New York Post со ссылкой на источники. Для Эндрю это означает, что он будет полностью отстранён от официальной королевской жизни.

Герцог Йоркский в четверг ехал на встречу с королевой в Виндзорском замке «с каменным лицом». Там 95-летняя Елизавета II сообщила ему о лишении военных званий и королевского патронажа. Во время...