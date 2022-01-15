Украинским военным выдадут оружие на «непредсказуемый случай»
Депутат Рады Вениславский: СТО в приграничных районах Украины 15 января получат оружие
Сергей Попов
Сергей Попов
15:47, 15 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Военнослужащие сил территориальной обороны (СТО) Украины 15 января получат оружие. В первую очередь оно будет выдано тем подразделениям, которые размещены в приграничных областях, а до конца месяца — всем остальным, рассказал в эфире телеканала «Эспрессо» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Фёдор Вениславский.
Во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идёт, — сказал парламентарий.
Он отметил, что данная информация подтверждена командованием СТО. Депутат пояснил, что военнослужащие СТО обеспечиваются оружием в рамках плана действий «на любой непредсказуемый случай», который разрабатывается военно-политическим руководством страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны продолжают развивать украинскую армию и её военно-промышленный комплекс. Они поставляют туда оружие по многомиллионным контрактам, а также перебрасывают боевиков под видом инструкторов.