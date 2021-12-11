Захарова: Запад перебрасывает «боевиков» на Украину под видом инструкторов

Западные страны продолжают развивать украинскую армию и её военно-промышленный комплекс, поставляя стране оружие и боевиков, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Крым 24». Она отметила, что речь идёт не только об актуальным поставках вооружений, но и долгосрочных контрактах.

Украина накачивается вооружениями — речь идёт о контрактах на будущее. Как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда боевиков под видом инструкторов, — сказала Захарова.

Также она назвала провокацией действия корабля ВМС Украины «Донбасс», шедшего накануне в Азовском море в направлении Керченского пролива. На запросы российских военных корабль не отвечал. ФСБ РФ расценила тогда действия украинских военных как провокацию.

Сообщалось, что 2 декабря Совет ЕС выделил €31 млн на военно-техническую помощь ВВС Украины. Также пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщал, что на этой неделе Киев должен получить партию стрелкового оружия и боеприпасов стоимостью $60 млн.

Ранее Захарова заявила, что «Большая семёрка», призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, продемонстрировала всему миру бессилие, когда пришло время отвечать за собственные ошибки. По её мнению, страны G7 несут ответственность за действия, которые привели к «фатальному расколу в [украинском] обществе». По мнению дипломата, ошибок немало. Речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Украины, приведшем «к фатальному расколу в обществе», а также о «ручном управлении процессами по смене власти, закончившемся антиконституционным переворотом».