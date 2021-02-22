Политолог рассказал, что РФ сделает с Украиной из-за осмелевшего Зеленского

https://static.news.ru/photo/59c625a6-75bb-11eb-8b48-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной резкой смены курса украинским президентом Владимиром Зеленским стал личностный фактор: на самом деле, несмотря на кажущуюся мягкость, глава государства достаточно решителен и авторитарен. Такое мнение высказал украинский политолог Андрей Золотарёв.

Эксперт напомнил, что недавно в стране были закрыты несколько оппозиционных телеканалов, также ввели санкции в отношении пророссийского бизнесмена Виктора Медведчука, спонсирующего партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Золотарёв полагает, что Зеленский испугался возможного «тарифного майдана» весной и падения рейтинга партии «Слуга народа». Поэтому возникла ситуация, в которой необходимо было что-то срочно предпринять.

Смелость Зеленского, проявившаяся в его действиях относительно кума Путина, объясняется тем, что он получил определённые гарантии от Запада. В противном случае на подобный авантюрный шаг он бы не пошёл, — цитирует MK.RU политолога.

По его словам, возникшая ситуация привела к определённым последствиям. Во-первых, был нанесён урон экс-президенту Украины Петру Порошенко, который во время своего правления «не удосужился пойти на шаги, сделанные Зеленским». Кроме того, проект «русского мира» понёс ощутимые потери — влияние оппозиции уменьшится, а на радикальные действия она неспособна.

Золотарёв считает, что от России последует ответная реакция — цены на дизельное топливо возрастут, а политика в Донбассе станет решительнее.

Последствия неизбежны, потому что Зеленский сломал баланс, который был сформирован при Порошенко, когда на фоне заклинаний про «армовир» мы всё равно покупали российские энергоносители, торговали с РФ. Война войной, а бизнес был по расписанию, — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что нынешние действия властей Украины напоминают политику Германии, когда у власти находился Адольф Гитлер. Он отметил, что смотреть спокойно на происходящие на Украине события нельзя. Недопустимо замалчивать их или ограничиваться политкорректными высказываниями, подчеркнул Гердт.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. До этого под санкции попали глава политсовета партии Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Политик полагает, что официальный Киев боится его и решил воспользоваться тактикой запугивания, не имея оснований привлечь по закону.

Также Гердт раскритиковал Киев за водную блокаду Крыма. Он расценил это как возврат к средневековым методам. Депутат бундестага отметил, что подобные выходки Украины должна рассмотреть комиссия по правам человека на предмет выполнения Киевом международных обязательств, писал NEWS.ru.