В Германии назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады

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Осаду Крыма с помощью водной блокады депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал возвратом к средневековым методам. Он намерен обсудить этот вопрос с коллегами-парламентариями на одном из заседаний.

Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, — сказал он.

Он отметил, что подобные выходки Украины должна рассмотреть комиссия по правам человека на предмет выполнения Киевом международных обязательств.

Депутат отметил, что у него возникают вопросы: на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов.

Германия должна оценить эффективность инвестиций из карманов налогоплательщиков в развитие такого вот «демократического общества» в украинском государстве, отметил он в беседе с РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, cтранам Запада пора прервать молчание и публично высказать свою позицию по водной блокаде Крыма. То же самое следует сделать и международным организациям. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.