В Германии назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады

Осаду Крыма с помощью водной блокады депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал возвратом к средневековым методам. Он намерен обсудить этот вопрос с коллегами-парламентариями на одном из заседаний.
Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, — сказал он.
Он отметил, что подобные выходки Украины должна рассмотреть комиссия по правам человека на предмет выполнения Киевом международных обязательств.
Депутат отметил, что у него возникают вопросы: на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов.
Германия должна оценить эффективность инвестиций из карманов налогоплательщиков в развитие такого вот «демократического общества» в украинском государстве,
Как писал NEWS.ru, cтранам Запада пора прервать молчание и публично высказать свою позицию по водной блокаде Крыма. То же самое следует сделать и международным организациям. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.