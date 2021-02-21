Действия украинских властей сравнили с политикой нацистской Германии

https://static.news.ru/photo/316a59b0-74e4-11eb-b1b9-96000091f725_660.jpg Вальдемар Гердт Фото: Christian Spicker via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Нынешние действия властей Украины напоминают политику Германии, когда у власти находился Адольф Гитлер. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса — очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными, — цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что смотреть спокойно на происходящие на Украине события нельзя. Недопустимо замалчивать их или ограничиваться политкорректными высказываниями, подчеркнул Гердт.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. До этого под санкции попали глава политсовета партии Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Политик полагает, что официальный Киев боится его и решил воспользоваться тактикой запугивания, не имея оснований привлечь по закону.

Ранее NEWS.ru писал, что Гердт раскритиковал Киев за водную блокаду Крыма. Он расценил это как возврат к средневековым методам. Депутат бундестага отметил, что подобные выходки Украины должна рассмотреть комиссия по правам человека на предмет выполнения Киевом международных обязательств.