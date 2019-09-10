https://static.news.ru/photo/cbeb0082-d3d4-11e9-9527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовный суд Лилля приговорил к тюремному заключению сроком от пяти до восьми лет девятерых украинских моряков. Экипаж судна Carib Palm, следовавшего под флагом Молдавии, был задержан в 2015 году после обнаружения на борту более 2,3 тонны кокаина.

Также граждан Украины обязали выплатить штраф в размере €75 млн, пишет Le Figaro .

Эту сумму будет сложно вернуть, каждый внесёт столько, сколько сможет, — пояснил сотрудник французской таможни.

Всем осуждённым, за исключением одного, пожизненно запретили въезд во Францию. Ещё двух членов экипажа будут судить отдельно.

Грузовое судно было обнаружено патрульным катером у берегов Па-де-Кале 11 декабря 2015 года. Капитан сообщил по радиосвязи, что следует в Гданьск на ремонт, на борту судна ничего нет. Его попросили остановиться в порту Булонь-Сюр-Мер. Во время проверки специальная собака не смогла найти наркотики, однако их обнаружили спецагенты. Тайник находился за металлической стеной.

Ранее News.ru писал, что полиция Испании задержала россиянина. На борту парусника, на котором мужчина передвигался в компании серба и мексиканца, были обнаружены 800 кг кокаина.