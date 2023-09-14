Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Кривом Роге на Украине слышны взрывы, сообщает издание «Зеркало недели». Отмечается, что они зафиксированы на окраинах города.

Согласно данным онлайн-карты, предоставленным Министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в нескольких областях страны, включая Николаевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а также в контролируемых Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее телеканал «Общественное» Украины сообщал о звуках взрывов, которые были услышаны жителями города Днепропетровска.

Ранее украинские СМИ написало, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось. До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости.