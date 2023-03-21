Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе «Страна»: в Одессе прогремело несколько взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе вечером 21 марта произошло несколько взрывов, сообщает украинское издание «Страна». Других подробностей происшествия не приводится.

Также известно, что в настоящее время в Одесской и Харьковской областях действует оповещение о воздушной тревоге.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В некоторых случаях взрывы объясняются работой ПВО.

Кроме того, власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с электроснабжением. По их данным, это произошло в результате повреждений объектов инфраструктуры.

Кроме того, мэр Львова сообщил, что почти все электроподстанции в городе и области разрушены. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.