Украинские силовики установили 133 мины возле домов и дорог

https://static.news.ru/photo/97881c76-a01f-11eb-8bf7-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Неподалёку от подконтрольных Киеву Марьинки и Доломитного украинские силовые структуры установили 133 противотанковые мины возле дорог и жилых домов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили представители Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

Отмечается, что Украина продолжает наращивать минные заграждения. Эти действия представляют из себя прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. Силовики установили мины в непосредственной близости от дорог общего пользования и жилых домов.

Противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами в количестве 133 мин вблизи населённых пунктов Доломитное [вблизи Горловки] и Марьинка [вблизи Донецка], — цитирует РИА Новости сообщение от представителя Народной милиции.

Киев уже несколько недель нагнетает обстановку вокруг ситуации в Донбассе и обвиняет Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва на это ответила, заверив, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.

Как ранее передавал NEWS.ru, Западу необходимо перестать распространять дезинформацию по ситуации на территории Донбасса и не поддерживать иллюзии Киева. Также стоит отказаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации положения на юго-востоке Украины. Об этом в своей статье написал российский посол в Германии Сергей Нечаев.