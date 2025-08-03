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03 августа 2025 в 14:17

Украинке пришлось пробиваться сквозь тетраподы на пляже под Одессой

Украинка под Одессой пожаловалась на пляжный отдых по соседству с тетраподами

Фото: Michael Narten/Global Look Press

Женщина с Украины рассказала, что в Затоке под Одессой прямо на пляже установили бетонные оборонительные сооружения — тетраподы, передает издание «Страна.ua». Ей пришлось пробираться сквозь конструкции, чтобы поплавать в воде.

Украинка рассказала, что при брони номера в отеле ее не предупреждали о подобном неудобстве. При этом на самих тетраподах указано, что отдыхающим запрещено купаться.

Ранее в городе Болграде Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Там объяснили проведенные работы решением Минкульта Украины, которое было принято осенью 2024 года. Скульптура располагалась в парке имени Пушкина. По легенде, поэт посетил этот парк и собственноручно посадил дуб, который растет до сих пор. Памятник был установлен в 1968 году.

Также в Одесской области переименовали ряд улиц с фамилиями украинских националистов. Как отметил глава Дальниковской сельской общины Сергей Крутюк, улицам дали нейтральные названия из-за «недостаточной солидности» населенного пункта.

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