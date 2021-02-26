Украина вводит санкции против близких к Лукашенко бизнесменов

https://static.news.ru/photo/cdd59fec-782e-11eb-ae11-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Власти Украины введут санкции против предпринимателей, близких к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Такое поручение дал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Соответствующие меры должны рассмотреть Министерство иностранных дел, Министерство экономики и Госпогранслужба, рассказал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос, — ответил Шмыгаль на депутатский запрос Гончаренко.

Ответ член парламента опубликовал в своём Telegram-канале.

Ранее Евросоюз продлил на год санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко и семь компаний.

В конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии. В него попали 29 граждан и семь организаций. В Евросоюзе заверили, что готовы расширять санкции против Белоруссии, если в стране не улучшится ситуация. Европейские чиновники также ввели санкции против официальных лиц Белоруссии. Под них попал и глава государства Александр Лукашенко.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, писал NEWS.ru.