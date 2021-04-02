Украина считает угрозой предстоящие учения России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/76f163f8-939c-11eb-bdda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти полагают, что белорусско-российские учения «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь этого года, несут угрозу для Украины. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны разрабатывает различные сценария реагирования.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил подготовку этих учений во время встречи с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой. Он заявил, что осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих. Они будут расположены в Нижегородской и Калининской областях России и Гродненской области Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал слухи о возможном военном конфликте между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что российская сторона совершенно не заинтересована в этом. Дипломат отметил, что высказывания на эту тему являются фейком и никому не принесут пользы.

1 апреля украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» порассуждал о возможном наступлении России на Донбассе. Он заявил, что в этом случае Украина ответит партизанской войной и «невиданным отпором». Гордон подчеркнул, что всё же это маловероятный сценарий, поскольку в Москве понимают последствия развёртывания военных действий на территории суверенного государства. Также президенту РФ Владимиру Путину нужно будет объяснять, почему на Донбассе гибнут российские военные, добавил телеведущий.