The Guardian: Украина создала БПЛА, способный ударить по Москве

Фото: МО Украины

Украина, вероятно, разработала ударный беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный атаковать центр России, включая Москву, пишет The Guardian. По словам автора материала Люка Хардинга, если украинские военные действительно атаковали РФ обновленным вооружением, это означает, что ВСУ могут обстреливать значительные территории европейской части страны.

Есть предположение, что Киев разработал ударный беспилотник с поразительной дальностью полета тысяча километров. В конце прошлого месяца украинский военнослужащий заявил, что это оружие уже применялось против российских военных. Если это правда, это означает, что большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости, — написал автор материала.

Украинское руководство не всегда оповещает иностранных союзников о проведении определенных видов военных операций, пишет издание. Киевские власти считают, что Запад может попытаться отговорить их от проведения таких атак, чему уже неоднократно препятствовал, опасаясь прямого конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что США решили пока не предоставлять Украине дальнобойные снаряды, чтобы не дать Киеву возможность применить их для ударов по России. С этой целью американцы в том числе модифицировали системы HIMARS, поставленные Украине, чтобы ВСУ не могли использовать их для атак по РФ.

Минобороны России ранее заявило, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.