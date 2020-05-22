Украина продлила запрет на въезд Геннадию Зюганову

https://static.news.ru/photo/31388a9e-9c30-11ea-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года продлила запрет на въезд в страну лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В течение такого же срока не сможет посетить соседнее государство композитор и продюсер Максим Фадеев, а также ещё несколько десятков человек.

Такие меры приняты приняты «в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины».

СБУ запретила въезд на Украину 41 иностранцу. Среди них — российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

С момента появления стоп-листа в 2015 году в список внесены уже более полутора сотен имён российских политиков, общественников и деятелей культуры. Помимо этого Украина запрещает въезд и рядовым гражданам России. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тысяч человек.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин, которому до конца марта 2023 года запрещено въезжать в Эстонию, не смог добиться отмены решения в суде. Формальная причина в том, что он опротестовал решение после истечения срока давности, писал NEWS.ru.