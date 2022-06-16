Украина получила подробную техдокументацию Крымского моста Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о получении техдокументации Крымского моста

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о получении подробной техдокументации Крымского моста, сообщило ведомство в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В доказательство своих слов представители ГУР выложили в Сеть презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

Получена подробная техническая документация Крымского моста, — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУР утверждает, что в мaтериале описываются подробные данные о «рельефе местности, дорoжном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заeздах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост остается целью номер один для поражения украинскими войсками.

В Кремле знают об угрозах украинских властей в адрес Крымского моста, все они принимаются во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что безопасность Крыма превентивно гарантирована российскими военными.