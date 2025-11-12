Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:46

Украина отказалась от устаревших немецких танков Leopard 2A6

Германия предложит Бразилии танки Leopard 2A6, от которых отказалась Украина

Танк Leopard 2A6 Танк Leopard 2A6 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия намерена предложить Бразилии 65 боевых танков Leopard 2A6 и 78 боевых машин пехоты Marder 1A5 из своих стратегических запасов, сообщает портал TechnologiaDefensa. От этой техники отказалась Украина.

Правительство Германии предложит партию из 65 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических запасов немецкой армии и отремонтированных компанией KNDS, — говорится в материале.

По данным TechnologiaDefensa, после передачи техники Украине в Германии осталось 68 устаревших танков, которые не подлежат модернизации.

Ранее перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

До этого в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

танки
Leopard
Украина
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
В российской школе ученики заболели гепатитом А
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.