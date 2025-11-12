Украина отказалась от устаревших немецких танков Leopard 2A6 Германия предложит Бразилии танки Leopard 2A6, от которых отказалась Украина

Германия намерена предложить Бразилии 65 боевых танков Leopard 2A6 и 78 боевых машин пехоты Marder 1A5 из своих стратегических запасов, сообщает портал TechnologiaDefensa. От этой техники отказалась Украина.

Правительство Германии предложит партию из 65 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических запасов немецкой армии и отремонтированных компанией KNDS, — говорится в материале.

По данным TechnologiaDefensa, после передачи техники Украине в Германии осталось 68 устаревших танков, которые не подлежат модернизации.

Ранее перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

До этого в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.