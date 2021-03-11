Украина не верит в планы России присоединить Донбасс

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Россия не будет присоединять Донбасс к своей территории, так как ей это невыгодно, считает вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Как минимум, чисто прагматически, это им невыгодно, — сказал он в интервью Obozrevatel.

Он отметил, что экономическая ситуация в России сейчас очень сложная и власти страны не захотят «взять себе на плечи» несколько миллионов нетрудоспособных людей, которые не буду платить налоги. По его мнению, регион остаётся для Москвы «разменной картой» в геополитике, на которую приходится тратить миллиарды долларов каждый год.

Они (Россия. — NEWS.ru) хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? — сказал он.

Чиновник добавил, что многие люди в этом регионе говорят на русском языке, но этнически они украинцы, которые нужны России «разве что в качестве рабочей силы».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. По его словам, Москва хочет «законсервировать» конфликт по абхазскому образцу, а цель провокации — сделать невыгодными немецко-французские предложения по его прекращению.