https://static.news.ru/photo/37620876-36e8-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские следователи допускают версию умышленной атаки на Boeing 737 — 800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

По словам помощника украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, с начала работы следственной группы версия о том, что лайнер был сбит ракетой, являлась одной из приоритетных.

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло из-за трагической ошибки, нам ещё предстоит установить, было ли это ошибкой или всё же умыслом, — цитирует «Украинская правда» политика.

Ермак добавил, что по этой причине работа комиссии Украины в Иране продолжается до сих пор.

Ранее NEWS.ru писал, что официальные власти Ирана провели первые аресты по делу о крушении украинского самолёта. Об этом проинформировал представитель Верховного суда страны Голям Хосейн Исмаили. Он уточнил, что речь идёт о нескольких фигурантах, в отношении которых ведётся следствие. Вместе с тем, отметил он, на данном этапе расследование находится на начальном этапе. Таким образом, не исключены новые аресты.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.