https://static.news.ru/photo/ccdff4b6-36a8-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальные власти Ирана провели первые аресты по делу о крушении украинского самолёта. Об этом проинформировал представитель Верховного суда страны Голям Хосейн Исмаили.

Он уточнил, что речь идёт о нескольких фигурантах, в отношении которых ведётся следствие.

Люди по этому делу уже арестованы, — цитирует Исмаили ТАСС.

Вместе с тем, отметил он, на данном этапе расследование находится на на начальном этапе. Таким образом, не исключены новые аресты.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.