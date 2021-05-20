Украина назвала главное условие встречи Путина и Зеленского

https://static.news.ru/photo/e99428f2-b983-11eb-ac4e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится при одном условии. В ходе переговоров стороны должны обсуждать ключевые для Киева вопросы. Об этом в четверг, 20 мая, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт ТАСС.

Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.