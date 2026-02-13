Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 08:26

Киев начал использовать слова вместо оружия в Сумской области

ТАСС: Киев пытается убедить население в фальшивых успехах ВСУ в Сумской области

Украинская сторона развернула масштабную кампанию по дезинформации, пытаясь сфабриковать видимость своих достижений на территории Сумской области, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинские пропагандисты тиражируют версию о том, что российские военнослужащие якобы пытаются проникнуть на позиции ВСУ, используя подземные коммуникации и трубы.

Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы, — сказал источник.

Ранее в силовых структурах сообщали, что попытка украинских военных водрузить флаг в одном из населенных пунктов на Сумском направлении закончилась полным провалом. По словам собеседников, командование фактически отправило своих подчиненных на верную гибель без какой-либо поддержки и реальных шансов на успех. Данная операция была предпринята после серьезного поражения украинской армии в районе населенного пункта Чугуновка.

Также в Сумской области из-за нескоординированных действий украинских подразделений артиллерийские расчеты ВСУ нанесли удар по собственным штурмовикам из 71-й бригады. Обстрел произошел на участке между селами Хотель и Алексеевка.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Сумская область
