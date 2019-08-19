В офисе украинского президента Владимира Зеленского решили подготовить проекты законов, которые предусматривают вознаграждение разоблачителям коррупции в размере 10% от суммы взятки. Информация об этом размещена на
Механизмы защиты и поощрения разоблачителей коррупционеров обсуждались с представителями общественных организаций и международных партнёров Украины в сфере борьбы с коррупцией 19 августа. Инициатором диалога выступил заместитель главы администрации Зеленского Руслан Рябошапка.
Проекты законов регламентируют порядок уведомления о случаях коррупции, процедуры их рассмотрения, права и защиту разоблачителей. Кроме того, у тех, кто способствовал раскрытию подобного рода преступлений, будет возможность получать информацию о рассмотрении предоставленных сведений.
Государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей, — пояснил Рябошапка.
Материальное вознаграждение для разоблачителя предусмотрено в размере до 10% от суммы возмещённых государству убытков или размера взятки.
Законопроекты подготовлены с учётом предвыборных обязательств Владимира Зеленского. Они будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.