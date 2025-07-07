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07 июля 2025 в 18:56

«Был виноват»: курский общественник о коррупции при власти Старовойта

Курский общественник Алехин: народ считает Старовойта причастным к коррупции

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, совершивший самоубийство, по мнению местных жителей, был причастен к коррупционным схемам, которые реализовывались в регионе, заявил NEWS.ru общественник Роман Алехин, знакомый с экс-главой региона. Активист напомнил, что на Курщине сейчас расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве укрепительных сооружений.

Именно обычный народ считает, что он был виноват, — сказал он.

Алехин подчеркнул, что строения начали возводить при губернаторстве Старовойта. Он уточнил, что другой глава региона, Алексей Смирнов, находящийся сейчас под следствием, также мог придерживаться подобной позиции на допросах.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растратах. По данным канала, давший против Старовойта показания Алексей Смирнов заявил, что действовал по его указанию. Экс-глава региона арестован по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.

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