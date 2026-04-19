Ученый поставил точку в споре о мутантах возле Чернобыльской АЭС Сотрудник Чернобыльского заповедника заявил, что в зоне отчуждения нет мутантов

Ученые не зафиксировали массовых заметных мутаций у животных, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), заявил в интервью «РБК-Украина» заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский. По его словам, уровень радиации там недостаточно высок, чтобы провоцировать появление видимых аномалий.

Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются, — отметил специалист.

Он также объяснил, что в естественной среде обитания особи с какими-либо отклонениями обладают низкой выживаемостью и чаще всего рано умирают. Из-за этого такие изменения не закрепляются и не формируют устойчивые популяции, резюмировал Вишневский.

