Ученый поставил точку в споре о мутантах возле Чернобыльской АЭС

Сотрудник Чернобыльского заповедника заявил, что в зоне отчуждения нет мутантов

Дикая лиса в Припяти Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ученые не зафиксировали массовых заметных мутаций у животных, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), заявил в интервью «РБК-Украина» заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский. По его словам, уровень радиации там недостаточно высок, чтобы провоцировать появление видимых аномалий.

Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются, — отметил специалист.

Он также объяснил, что в естественной среде обитания особи с какими-либо отклонениями обладают низкой выживаемостью и чаще всего рано умирают. Из-за этого такие изменения не закрепляются и не формируют устойчивые популяции, резюмировал Вишневский.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия выделят 2 млрд российских рублей на новую, шестую программу ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Объем финансирования этих программ с 1998 года достиг $66 млн (более 5 млрд рублей) только для Минска.

До этого в МИД России заявили, что над Персидским заливом и частью Евразии нависла угроза радиологической катастрофы, которая может оказаться масштабнее аварии в Чернобыле. В ведомстве уточнили, что речь идет об атаках на АЭС «Бушер».

