Участников группового изнасилования 12-летней девочки оправдали в суде

Австрийский суд оправдал 10 молодых людей в возрасте от 16 до 21 года по делу о групповом изнасиловании 12-летней девочки, сообщает Bild. По словам самой пострадавшей, к ней не применяли угроз и физического насилия.

Когда я говорила «нет», они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила «да», — поясняла школьница.

Подростка склоняли к близости в детских комнатах, квартирах и на парковках. Также как-то раз компания сняла номер в отеле на всю ночь, где участники надругались над несовершеннолетней. Сама пострадавшая не сообщала о групповом изнасиловании. Суд счел недостаточными показания школьницы и оправдал всех фигурантов дела. Адвокат потерпевшей заявил, что для него решение стало шоком.

Ранее курьер-мигрант из Одинцово Московской области обманом пытался соблазнить 13-летнюю школьницу. Местная жительница оформила заказ в службе доставки и отлучилась в ближайший магазин, пока ее несовершеннолетняя дочь оставалась дома. Мужчина отдал школьнице пакет и попросился в туалет, чтобы справить нужду. Выйдя из туалета, иностранец убедился, что девочка находится дома одна, и начал ее домогаться — пытаться обнимать и целовать. Пострадавшая закричала, чем спугнула преступника.