Туристов призвали запастись наличной валютой для поездок в Турцию АТОР: туристам перед вылетом в Турцию стоит подготовить рубли, доллары или евро

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) посоветовала россиянам при поездках в Турцию брать с собой наличную валюту (доллары, евро) и воздержаться от использования карт подсанкционных российских банков. Рекомендация появилась на фоне сообщений о прекращении обслуживания турецкими банками карт платежной системы «Мир» из-за угрозы новых санкций Министерства финансов США.

Отмечается, что туристы из России все чаще начали сталкиваться со сбоями в работе систем частных турецких банков — Denizbank (принадлежит холдингу из ОАЭ) и Iş Bankası (турецкий частный капитал), которые становятся похожими на применение санкций. При этом сбои в работе случаются и у государственных банков, которые менее подвержены санкционному давлению со стороны США. В результате в Турции стало меньше точек, где принимают и обслуживают карты «Мир».

В нынешних условиях нестабильного обслуживания карт «Мир» эксперты АТОР настоятельно рекомендуют туристам брать с собой не только карты «неподсанкционных» банков. <...> Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи), — заявили в АТОР.

Накануне сообщалось, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь шла о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир». Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.

Ранее экономист и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что российским туристам в Турции стоит предусматривать дополнительные возможности оплаты помимо системы «Мир», даже несмотря на то, что эта страна держит уверенный курс на сотрудничество с Россией. По его словам, мелкие турецкие банки могут испугаться давления США и прекратить обслуживать россиян. Он отметил, что если банк обслуживает туристическую сферу, ему с большой вероятностью ничего не угрожает, а проблемы могут начаться с банками, обслуживающими импорт и экспорт страны.