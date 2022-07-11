Три человека погибли после обстрела Степано-Крынки из РСЗО HIMARS Три человека погибли, еще 39 ранены из-за обстрела Степано-Крынки со стороны ВСУ американской РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Три человека погибли, еще 39 пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ Степано-Крынки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Уточняется, что огонь велся из американской РСЗО HIMARS. В ведомстве также заявили, что все пострадавшие являются волонтерами.

Отметим что все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации «Молодая Республика» и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению, — говорится в сообщении.

Погибшими оказались двое мужчин 2003 г.р. и один 1992 г.р. Также сообщается о четырех пропавших без вести. Их поиски продолжаются.

Накануне из РСЗО HIMARS украинская армия обстреляла жилые районы Херсона. В результате городская больница имени Евгения Карабелеша получила повреждения.

Ранее представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило об обстреле из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск. Удар был нанесен с направления Артемовска. Всего по Алчевску был запущено четыре ракеты.