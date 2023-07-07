Карл III пустил британских нудистов на свой пляж после 29 лет запрета

Фото: Pool/Global Look Press

Король Карл III

Километровый участок пляжа в деревне Фрайсторп, графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, спустя 29 лет вновь станет доступным для нудистов в Великобритании. Как пишет издание The Sun, Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на специально выделенной территории. В 1994 году это оказалось под запретом из-за серии скандалов, связанных с публичным сексом на этом пляже — явлением, называющимся доггингом. Решение о возобновлении доступа нудистов к пляжу поддержал 67-летний ветеран нудистского сообщества Питер Уайтхед.

Здравомыслящие люди, такие как король Карл III, понимают, что в обычной наготе нет ничего плохого. Никакого запрета вообще не должно было быть, потому что доггеры и нудисты — не одно и то же, — сказал Уайтхед.

Ранее юрист Марина Сапожникова заверила, что отдых на пляже в обнаженном виде в российском законодательстве нельзя квалифицировать ни как хулиганство, ни как оскорбление достоинства. В случае жалоб от третьих лиц сотрудники правоохранительных органов могут лишь провести профилактическую беседу. По словам Сапожниковой, нудистам не запрещено приходить на пляж общего пользования, так же как и остальным на нудистский пляж.