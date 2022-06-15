Юрист рассказала об ответственности для нудистов Юрист Сапожникова рассказала об ответственности для нудистов

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Отдыхающих на пляже в обнажённом виде людей нельзя привлечь ни за хулиганство, ни за оскорбление достоинства, сообщила юрист Марина Сапожникова «Сиб.фм». Нудисты в общественных местах нарушают моральные нормы, но наказание за это не предусмотрено, отметила она.

Правонарушение образуется только при наличии одного из трёх факультативных признаков: оно должно сопровождаться либо нецензурной бранью, либо оскорбительным приставанием к гражданам, либо уничтожением или повреждением чужого имущества. При отсутствии таких деяний состав мелкого хулиганства отсутствует, — сказала Сапожникова.

Она добавила, что в случае жалоб сотрудники правоохранительных органов могут лишь провести профилактическую беседу. Нудистам не запрещено приходить на пляж общего пользования, так же как и остальным на нудистский пляж. Максимальные ограничения — таблички о том, что люди тут загорают без одежды.

Отдельно Сапожникова ответила на ещё одну претензию к нудистам.

Есть статья 135 Уголовного кодекса РФ о развратных действиях по отношению к лицам, не достигшим шестнадцати лет. Однако развратные действия подразумевают прямой умысел со стороны того, кто их совершает. То есть нужно доказать, что загорающие топлес помышляют о чём-то ещё, кроме ровного загара, — сказала она.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус ранее вступилась за нудистский пляж в Академгородке. Зоны отдыха можно отделить, а вот закрывать территорию не нужно, считает она.