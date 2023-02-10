Танки Leopard 2 «забуксовали» в пути на Украину Канцлер ФРГ Шольц заявил о трудностях с поставками танков Leopard 2 на Украину

Фото: Thomas Imo/Global Look Press

Танк Leopard 2

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обратился к коллегам в ЕС с просьбой помочь в передаче Киеву танков Leopard 2, однако, по его словам, «это будет непросто». Он выразил надежду, что предложенный им план «сработает», передает Bloomberg.

Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление, что это сработает. Но это будет непросто, — сказал Шольц.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. В частности, о своей готовности в оказании военной помощи заявляли Польша, Нидерланды, Испания и Норвегия.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что танки Leopard первого и второго поколений могут быть уничтожены «примитивным» РПГ-7 с кумулятивной гранатой. Литовкин отметил, что снаряд можно «засадить между катков или в разрез башни». По его словам, это уже показал опыт военных действий в Сирии и Афганистане.