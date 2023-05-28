«Такого еще не бывало»: киевляне рассказали о массированной атаке дронов Жители Киева рассказали о массированной атаке дронов на город

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Минувшей ночью Киев подвергся массированной атаке беспилотников, сообщили ТАСС очевидцы. Взрывы раздавались до шести утра. В нескольких районах украинской столицы разгорелись пожары.

Дроны сбивали всю ночь, такого еще не бывало, есть несколько очагов пожаров в разных районах, в том числе горят тканевые склады. Также пожар в районе торгово-развлекательного центра «Океан-плаза» в Голосеевском районе, — рассказал собеседник агентства.

Начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины с дронами с начала боевых действий: она совершилась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов.

По его словам, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще как минимум двое пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Попко также рассказал, что в результате обстрелов произошел пожар площадью 1000 кв. м. на территории промзоны в Голосеевском районе года. Еще несколько зданий были повреждены. Всего средства противовоздушной обороны перехватили более 40 дронов, утверждает глава Киевской военной горадминистрации.