Так отомстим: Климкин потребовал от Запада наказать Россию за Лукашенко

https://static.news.ru/photo/0b34a5f6-7e79-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Свою позицию он выразил в аккаунте Twitter.

Климкин призвал руководство стран Евросоюза оказать давление на белорусского президента Александра Лукашенко, для чего следует ввести ограничения в отношении России.

Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору, — написал экс-министр в микроблоге.

При этом Павел Климкин не уточнил, какое отношение Россия имеет к инциденту в Белоруссии.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии.

На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Его задержали. Вместе с ним летела его девушка, российская гражданка София Сапега. Она также была задержана и находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина.