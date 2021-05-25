Так отомстим: Климкин потребовал от Запада наказать Россию за Лукашенко

О разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Свою позицию он выразил в аккаунте Twitter.
Климкин
Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору, — написал экс-министр в микроблоге.
При этом Павел Климкин не уточнил, какое отношение Россия имеет к инциденту в Белоруссии.
Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии.
На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Его задержали. Вместе с ним летела его девушка, российская гражданка София Сапега. Она также была задержана и находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина.