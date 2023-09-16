Суд увеличил размер залога Коломойскому более чем в семь раз

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Суд в Киеве увеличил размер залога для арестованного предпринимателя Игоря Коломойского в связи с новыми обвинениями. Сумма составила $105,3 млн, передают «Общественные новости». До этого залог составлял порядка $13,8 млн.

Ранее украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщил советник главы офиса президента Сергей Лещенко. Коломойскому вменяют в вину организацию подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участие в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также незаконное приобретение и управление имуществом, полученным путем совершения преступных действий.

Служба безопасности Украины ранее предъявила Игорю Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Следствием установлено, что в период с 2013 по 2020 год он легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. В этой схеме использовались подконтрольные олигарху банковские учреждения.