Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине

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Украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщил советник главы офиса президента Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. Коломойскому вменяют в вину организацию подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участие в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконное приобретение и управление имуществом, полученным путем совершения преступных действий.

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПРИВАТБАНКА». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса «ПРИВАТБАНКА», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «ПРИВАТБАНКА» и т. д. Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд 878 млн гривен, — добавил Лещенко.

Служба безопасности Украины ранее предъявила Игорю Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Следствием установлено, что в период с 2013 по 2020 год он легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. В этой схеме использовались подконтрольные олигарху банковские учреждения.