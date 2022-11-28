Киев попросил у Запада ракеты дальностью свыше 800 километров Секретарь СНБО Украины Данилов попросил у Запада ракеты дальностью свыше 800 километров

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал западные страны предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. По его словам, они помогут «решить энергетическую проблему» страны.

Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах, — написал в Twitter Данилов.

Обозреватель Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian ранее написал, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он указал на то, что в следующем году ожидается еще один «огромный гуманитарный и миграционный кризис», с которым страны Европы могут не справиться. Журналист добавил, что зима также сыграет немаловажную роль в том, что Запад будет тратить большие ресурсы, чтобы помочь собственному населению.

23 ноября стало известно, что Британия передаст Украине три вертолета Sea King. Отмечается, что это будет первая поставка Соединенным Королевством Киеву пилотируемых летательных аппаратов.