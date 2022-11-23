Британия впервые передаст Киеву вертолеты Times: Британия передаст Украине вертолеты Sea King

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Британия передаст Украине три вертолета Sea King, сообщила газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса. Отмечается, что это будет первая поставка Соединенным Королевством Киеву пилотируемых летательных аппаратов.

Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву. Лондон также поставит ВС Украины 10 тыс. артиллерийских снарядов, — говорится в сообщении.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King широко применялись во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. Стоимость одной военной машины достигает порядка 5 млн фунтов (около $6 млн).

Постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что запасы боеприпасов на Западе «истощаются чрезвычайно быстро». Отмечается, что в Киеве по этому поводу растет беспокойство. Страны вынуждены использовать собственные критические запасы вооружений, чтобы поставлять Украине военную помощь.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что Вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок.