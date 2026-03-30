30 марта 2026 в 23:24

Студенты Киева требуют увольнения ректора после скандального видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко студенты требуют увольнения ректора Владимира Бугрова после появления интимного видео, снятого в учебной аудитории, передают украинские СМИ. Руководство учебного заведения пока не предоставило официальных комментариев.

Уточняется, что Бугров с 2022 года якобы организует оргии со студентками и ранее уже участвовал в скандалах, связанных с интимными отношениями с ученицами. В 2022 году против ректора запускали петицию об увольнении, однако он сумел сохранить свою должность.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 22 образовательным организациям. В перечень вошли государственные университеты и профильные вузы, включая региональные образовательные учреждения, аграрные и технические университеты, а также специализированные институты искусств.

До этого бывшая жена немецкого актера и комика Кристиана Ульмена Коллиен Фернандес заявила на него в полицию. По словам женщины, звезда «Берлинского блюза» якобы создавал и распространял сгенерированные искусственным интеллектом фотографии и видео с ее обнаженным телом среди других мужчин.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранский посол заявил, что проблемы с Украиной связаны с Зеленским
Захарова прокомментировала стратегию ЕС ограничить поездки и перелеты
Четыре дрона сбили в небе над Ленобластью
Минцифры отказалось поддерживать наказание за использование VPN
Госдолг России увеличился на 21% и достиг 35,1 трлн рублей
В Минцифры прокомментировали меры по снижению использования VPN
В Белом доме назвали сроки заключения сделки с Ираном
Ремонт в ванной: лучшие материалы, стоимость. Ликбез от бизнесмена
Радиостанция Судного дня снова передала необычные сигналы
Три человека ранены в Дагестане после конфликта возле школы
Раскрыт доход семьи Зеленского за 2025 год
Студенты Киева требуют увольнения ректора после скандального видео
ПВО отработала по 58 дронам, летевшим на Россию
В Иране произошел крупный раскол из-за переговоров с США
Аэропорт Пулково временно не работает
До 50 000 рублей: на сколько и какие пенсии вырастут после 1 апреля 2026-го
Над Тегераном сбили истребитель США
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Смоленска
Израиль ввел смертную казнь для террористов
Два человека заразились опасной болезнью в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

