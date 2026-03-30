Студенты Киева требуют увольнения ректора после скандального видео

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко студенты требуют увольнения ректора Владимира Бугрова после появления интимного видео, снятого в учебной аудитории, передают украинские СМИ. Руководство учебного заведения пока не предоставило официальных комментариев.

Уточняется, что Бугров с 2022 года якобы организует оргии со студентками и ранее уже участвовал в скандалах, связанных с интимными отношениями с ученицами. В 2022 году против ректора запускали петицию об увольнении, однако он сумел сохранить свою должность.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 22 образовательным организациям. В перечень вошли государственные университеты и профильные вузы, включая региональные образовательные учреждения, аграрные и технические университеты, а также специализированные институты искусств.

До этого бывшая жена немецкого актера и комика Кристиана Ульмена Коллиен Фернандес заявила на него в полицию. По словам женщины, звезда «Берлинского блюза» якобы создавал и распространял сгенерированные искусственным интеллектом фотографии и видео с ее обнаженным телом среди других мужчин.