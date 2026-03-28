Звезду «Берлинского блюза» обвинили в «порномести»

Бывшая жена немецкого актера и комика Кристиана Ульмена Коллиен Фернандес заявила на него в полицию, передает The Hollywood Reporter. По словам женщины, звезда «Берлинского блюза» якобы создавал и распространял сгенерированные искусственным интеллектом фотографии и видео с ее обнаженным телом среди других мужчин.

Некоторое время назад уголовное дело было закрыто из-за нехватки доказательств, однако теперь расследование против бывшего мужа Фернандес возобновлено. Актриса утверждает, что стала жертвой онлайн-домогательств и физического насилия.

Ульмен, по словам Фернандес, также использовал искусственный интеллект для клонирования ее голоса, чтобы вести с другими мужчинами фальшивые телефонные секс-чаты. Актер через своего адвоката отверг все обвинения. Фернандес и Ульмен поженились в 2011 году. В прошлом году они расстались, а в начале марта этого года объявили о разводе. У них есть дочь.

Ранее участник популярного американского реалити-шоу «19 детей, и это не предел» Джозеф Даггер был арестован по обвинению в домогательствах. По версии следствия, инцидент произошел еще в 2020 году: Даггер обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки.