Стало известно, сколько миллионов ЕС выделил МУС за «работу по Украине» Рейндерс: Евросоюз за год выделил МУС €10 млн за работу по Украине

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия за год выделила €10 млн за «работу по Украине» Международному уголовному суду (МУС). По его словам, в Брюсселе уже решили продолжить финансовую поддержку МУС, сообщается на сайте ЕК.

Еврокомиссия предоставила более 10 миллионов евро в поддержку работы МУС по Украине. <...> Недавно было принято решение о финансировании продолжения проекта поддержки ЕС для МУС, которая запланирована на 2025 год и будет включать сумму в 3 миллиона евро, — рассказал Рейндерс.

Он добавил, что в ЕК настаивают на необходимости поправок в Римский статут МУС, что позволит суду «осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии». Также Рейндерс призвал Киев ратифицировать Римский статут.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Евросоюза по вопросу выдачи ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, позиция Будапешта вынудила главу евродипломатии Жозепа Борреля выступать с заявлением от своего имени.