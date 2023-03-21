Венгрия наложила вето на заявление ЕС по ордеру МУС на арест Путина Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС по ордеру МУС на арест Путина

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Евросоюза по вопросу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, позиция Будапешта вынудила главу евродипломатии Жозепа Борреля выступать с заявлением от своего имени.

Собеседники Bloomberg уточнили, что Венгрия сможет высказать свою позицию относительно выдачи ордера МУС на следующем саммите ЕС, который намечен на 23-24 марта.

Интересно, что ранее министры юстиции 26 стран ЕС выступили с заявлением, в котором уверяют о поддержке расследования МУС. Представитель Будапешта подписывать документ не стал.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина никак не повлияло на его работу и работу администрации главы государства, где к решению отнеслись спокойно. По его словам, Кремль все тщательно фиксирует и продолжает работу.